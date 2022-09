Pistola apreendida pela PM na Sapinhatuba II - Divulgação/ Polícia Militar

Publicado 10/09/2022 21:04

Angra dos Reis – Policiais militares trocam tiros com um bando de 10 homens armados, na Sapinhatuba II, três suspeitos de envolvimento com o tráfico, são mortos, segundo a policia. O restante foge deixando para trás, drogas e uma pistola.

A ocorrência se deu quando os policiais em patrulhamento de rotina no local, avistaram os suspeitos, todos armados, que começaram a atirar contra os agentes que revidaram. No confronto três foram atingidos pelos disparos, caindo no chão e o restante do bando conseguiu fugir.

Segundo a PM, os baleados chegaram a ser levados para o hospital Municipal, na Japuíba, mas não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito.

Todo material apreendido foi levado para 166ª DP.