Equipe do Bruschetta conquistou o título de bicampeão brasileiro da classe BRA-RGS - Divulgação/ALINE BASSI

Publicado 12/09/2022 01:17 | Atualizado 12/09/2022 02:50

O barco Bruschetta, de Ubatuba (SP), sagrou-se, neste domingo, Bicampeão do Campeonato Brasileiro da classe BRA-RGS durante a disputa da Semana de Vela de Angra dos Reis, que retornou ao calendário após onze anos. A competição foi realizada no Angra dos Reis Marina Clube e teve o apoio da Associação Brasileira de Veleiros de Oceano. O evento contou ao todo com 41 barcos.



Por conta dos ventos fracos o último dia de provas, das regatas da classe BRA-RGS, foi cancelado. Mantendo os resultados válidos das etapas realizadas até este sábado. Portanto o barco modelo J-24 tetracampeão mundial, sob o comando de Evandro Csordas levantou o caneco com o barco do Angra dos Reis Marina Clube em segundo e o Caronte Nix, do Iate Clube do Rio de Janeiro, em terceiro.



Maurício Santa Cruz, o Santinha, pentacampeão mundial, velejador olímpico e bicampeão Pan-Americano, comemorou o segundo título seguido para o Bruschetta.

Bruschetta é bicampeão na classe BRA-RGS do Campeonato Brasileiro Divulgação/Aline Bassi



“Contentes pela Semana de Angra voltar, depois de muito tempo sem ter eventos aqui. Minha infância velejei bastante por aqui, me lembro de várias regatas bacanas. Ontem regata com vento forte, na largada tivemos dúvidas, o vento foi diminuindo, sofremos com o vento forte no contra-vento. Hoje foi um dia que largamos com vento de 10 nós, na ilha o vento acabou, juntou todo mundo, pegamos um ventinho, botamos o balão, nos distanciamos um pouco, mas a regata foi cancelada, decisão correta da Comissão de Regata. Saímos satisfeitos com mais esse resultado. Queria agradecê-los e a organização do evento", disse.



"Prazer grande, ganhar é gostoso como o Santinha diz, foi legal velejar em Angra, muito gratificante, nunca tínhamos velejado como equipe, campeonato bem bacana", apontou: "Queríamos agradecer ao Alexandre Martinho, presidente da BRA-RGS, pelo incentivo ao evento e no ano todo, à ABVO, ao ARMC e Ubatuba Iate Clube com o Alex Calabria. Ano que vem voltamos com certeza" – completou Evandro Csordas.



Crioula fatura título na classe ORC Divulgação ALINE BASSI



Na disputa dos barcos mais modernos do país, na classe ORC, o Phoenix venceu a última regata neste domingo onde os veleiros fizeram percurso contornando a Laje do Coronel, mas a equipe gaúcha do Crioula, do Veleiros do Sul, ficou em segundo e levou o troféu no geral, deixando o time do Iate Clube de Santos, no Guarujá (SP), na segunda colocação. O Bravo, também da Baixada Santista, mas com tripulantes de Angra dos Reis (RJ), finalizou na terceira colocação, subindo ao pódio tanto na regata do dia como na classificação geral.



Crioula vence na classe ORC Divulgação/ALINE BASSI



A equipe Crioula conquistou em 2022 os títulos do Brasileiro em Santa Catarina, no começo da temporada, e a Semana de Vela de Ilhabela.



Saldo positivo e evento confirmado para 2023



Felipe Assis, membro da organização da Semana de Vela de Angra dos Reis, destacou o salto positivo do evento. Angra voltou a ter sua Semana de Vela após mais de uma década longe do calendário: "Todos os objetivos foram cumpridos, os realizadores contentes, patrocinadores felizes e os velejadores, que são os principais, estão muito satisfeitos com o evento que preparamos com muito carinho”.

“Tivemos um aprendizado que iremos levar para a próxima edição, pequenas coisas que precisam ser acertadas. Espero que em 2023 todos estejam aqui aproveitando esse evento que foi incrível"- finalizou Felipe



A competição está confirmada para 2023, a princípio na semana de 7 de setembro. vamos fazer uma pesquisa junto aos velejadores e patrocinadores. Se nada mudar ficamos com essa data, caso contrário avisaremos com muita antecedência".



O secretário Executivo de Esportes e Lazer de Angra dos Reis, Vitor Simões comemorou a realização do evento: "O evento saiu sensacional, todos puderam ver o engajamento, o carinho e todos fazerem o melhor e foi um sucesso. O evento foi um sonho tornado realidade principalmente pelo Felipe Assis. Sempre falamos para uma construção precisamos colocar o primeiro tijolo, quem colocou foi o Felipe. Não conseguiríamos realizar o evento sem o apoio incondicional da Prefeitura de Angra dos Reis", disse.



O evento contou também com as disputas da classe Bico de Proa.



Resultados Gerais Semana de Vela de Angra dos Reis:



BRA-RGS - Campeonato Brasileiro



Em 1º - Bruschetta - 5 pontos perdidos, seguido do 2º Buscapé – 10 pontos, em 3ª colocação Caronte Nix 11 pontos.



Seguindo a pontuação

4º - Sargaço - 16

5º - Katana II - 18

6º - Serafim - 20

7º - Bijupirá - 21

8º - Marlim - 24

9º - Chancegger - 25

10º - Sossegado - 25

11º - Huka Huka - 29

12º - Viscaya - 30

13º - Santeria - 40

14 º- Cação - 49

15º - Angra - 51

16º - Coligny - 52

17º - Mais Rabugento - 54



ORC



1º - Crioula – 5 pontos

2º - Phoenix - 7

3º - Bravo - 12

4º - King - 12

5º - Vesper IV - 18

6º - Bicho Grilo - 26



