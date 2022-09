Lendário barco francês italiano - Aline Bassi

Publicado 11/09/2022 08:45

Lendário barco franco-australiano construído em 1970 na Suíça, o Chancegger foi vitorioso na classe BRA-RGS neste sábado na regata de homenagem ao Colégio Naval na disputa da Semana de Vela de Angra dos Reis.

O veleiro de 65 pés aproveitou o dia com os ventos mais fortes do Sudoeste de 25 em média com rajadas em casa duas de 30 para desbancar o Bruschetta, de Ubatuba (SP), em uma regata pela Ilha da Gipóia. A equipe de Chancegger é comandada pelo argentino José de la Vega e pela tripulação argentina com a presença do velejador olímpico de Atlanta 1996, Martin Billoch. O brasileiro Fred Paim assumiu como co-capitão há pouco, após a disputa da Ilhabela Sailing Week, não no final de julho. O veleiro competiu na década de 1970 na mais tradicional competição de Vela Oceânica, a America's Cup (desde 1851), representando a França.

A competição que se segue é realizada pelo Angra dos Reis Marina Clube em parceria com o Colégio Naval e com o apoio da Associação Brasileira de Veleiros de Oceano.

Velejar no Chancegger é uma grande emoção, um veleiro Classe 12 Metros que já navegou em todos os mares do mundo competindo ao mais alto nível, disputando ou classificando a Copa América de 1970. Aqui Angra dos Reis, um lugar tremendo, Maravilhoso. Foi um vento espetacular, constante, mar forte, onda, gostamos. Navegamos muito em tempo real, era de se esperar pela potência que tínhamos as condições do vento e ficamos agradavelmente surpresos por não termos vencido ou acertado o tempo de dois de nossos amigos de Bruschetta por 47 segundos. Estamos muito felizes" - diz Paim.

Uma vitória colocou o Chancegger na nona colocação geral na classe BRA-RGS. A equipe do Bruschetta, de Ubatuba (SP), terminou em segundo no sábado e manteve a liderança geral com cinco pontos perdidos. O barco de Angra dos Reis, ou Buscapé, pulou para a vice-liderança com dez pontos perdidos, deixando o barco do Rio de Janeiro, ou Caronte Nix, com onze pontos perdidos na terceira colocação. Apesar da diferença, a disputa continua a parelha principalmente entre Bruschetta e Caronte uma vez que com a finalização da regata no domingo, 11, haverá descarte para o pior resultado.

Na classe ORC, o percurso foi de 18 milhas náuticas como Crioula vencendo a regata Deixando ou Phoenix em segundo ou Bravo em terceiro. Não geral o Crioula lidera com três pontos perdidos e muito perto da conquista. Ou Phoenix vê em segundo com seis ou Bravo em terceiro com sete. O King é o quarto com nove.

A Semana de Vela de Angra dos Reis termina neste domingo com as últimas regatas a partir das 12h00 e definição de dois campeões do Campeonato Brasileiro na classe BRA-RGS e a premiação para o Angra dos Reis Marina Clube a partir das 18h00. , tema ou patrocínio governamental do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria Executiva de Esportes e Laser de Angra dos Reis por meio da Lei de Incentivo e do Colégio Naval.



A competição foi realizada pela Marina Clube de Angra dos Reis e pela Prefeitura Municipal de Angra dos Reis por meio da Secretaria Executiva de Esportes e Lazer, com a colaboração da Associação Brasileira de Veleiros de Oceano, à ABVO.



Programa Oficial:

11/09



12h - Início das regatas - Local: Baía da Ribeira ou Altura do Colégio Naval (definição a partir das 9h30) 18h

- Prêmio Regata do Colégio Naval e Prêmio Encerramento da Semana de Vela de Angra dos Reis Local: Angra dos Reis Marina Clube.