Visita do governo municipal à obra de despoluição da praia de Monsuaba - Divulgação/PMAR

Publicado 14/09/2022 12:05

Angra dos Reis – Mais de 8 mil moradores do bairro Monsuaba, esperam anciosos pela conclusão das obras de infraestrutura que estão sendo realizadas na localidade, pela Prefeitura. No total, serão 16 mil metros de redes coletoras e duas elevatórias, na Avenida Bertoldo da Silva Jordão, melhorando o saneamento básico. Cerca de R$ 9 milhões estão sendo investidos.

A coleta e o tratamento de esgoto vão possibilitar a despoluição da praia e a revitalização de toda a orla, evitando que cerca de 1 milhão de litros de esgoto sejam despejados indevidamente na baia.

De acordo com a prefeitura, as obras de enrocamento com pedras em três canais, vão estabilizar e proteger as margens, sob o ponto de vista hidráulico, mantendo a seção do curso d‘água estável e dentro dos limites estabelecidos para a sua utilização. A obra também vai evitar a erosão das margens com perda de material, melhorar o alinhamento do fluxo do rio, contribuir com a estabilidade geotécnica e com a manutenção, aspectos visuais e paisagísticos, limpeza, prevenindo o assoreamento dos canais e os alagamentos em áreas próximas, uma vez que na época de cheia, o bairro sofre com inundações e alagamentos das ruas e residênciais.

“ A obra garante o favorecimento do fluxo de água, fazendo com que os alagamentos sejam evitados com as fortes chuvas que atingem o município – afirmou o secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Cristiano Manhães.

Para o comércio local essa obra vai garantir aumento no fluxo de turistas na alta temporada e oxigenação na economia, uma vez que o bairro faz parte do corredor turístico, por concentrar praias e monumentos históricos, além de pousadas afastadas do centro da cidade.

“ Essa obra tinha muitos anos pra sair, há vinte anos atrás , eu fico feliz em saber que está saindo agora ,com certeza vai ser maravilhoso para o comércio e para o turismo”- disse a empresária e moradora da Monsuaba, Adriana Andrade.

Para a empresária Aline Cunha Dias, que frequenta o bairro para lazer, a praia de Monsuaba é mais uma opção para os turistas que visitam a cidade.

“Eu por exemplo, frequento muito a Monsuaba no verão, tenho parente que mora lá e por concentrar as melhores praias próprias para o banho, na ponta Leste, agora mais uma a ser visitada, a da Monsuaba ."

Segundo a assessoria de comunicação, a obra só foi possível graças ao Termo de Ajuste de Conduta, TAC, onde parte do valor de uma multa ambiental aplicada à Transpetro, subsidiária da Petrobrás, de R$ 36 milhões, foi revertida para o empreendimento. A previsão de entrega está para outubro deste ano.