Feras mundiais do Jet-ski invadem a baía de Angra no Jet Raid Brasil - Divulgação

Publicado 14/09/2022 17:07

Angra dos Reis - O Jet Raid Brasil, maior evento náutico do mundo, está sendo realizado, pela primeira vez em Angra, na praia do Colégio Naval. O circuito aberto começou, hoje, e prossegue até domingo, dia 18, na corrida unindo velocidade e emoção com a presença de mais de 60 atletas profissionais e amadores, representantes de mais de 15 países.



Entre as estrelas do jet-ski e atletas confirmados, estão o Campeão Mundial de Endurance 2021, Nicolas Chamand da França e o Brasileiro Bruno Jacob, Campeão Mundial de Free Style. A etapa Brasil acontecerá com 2 modalidades: Dakar dos Mares, corrida de longa distância e Endurance, corrida de curta distância.

O Jet Raid já foi realizado em diversos países pelo mundo e agora chega com tudo em Angra dos Reis para marcar presença no calendário de eventos esportivos.





História

O Jet Raid surgiu na África em 1988 e ao longo de 25 anos se tornou o evento náutico mais importante do mundo e chega com força no Brasil. Se depender da nossa baía o espetáculo está garantido.



Além do espetáculo no mar, o evento acompanha uma série de atividades no seu FunFest no Cais de Santa Luiza, centro de Angra e o FunFest no mar, na praia de Jurubaíba.

Confira a programação:



Fun Fest Cais de Santa Luzia – Centro de Angra



Sexta, dia 16/09

18h – Dj Belga Steph’one

22h - Grupo Nosso Som



Sábado, dia 17/09

18h – Dj Belga Steph’one

22h – Banda Sereno



Domingo, dia 18/09

18h – Dj Belga Steph’one

22h - Maldonato



Fun Fest Praia de Jurubaiba (Dentista) – Ilha de Gipóia



Domingo, dia 18/09

14h Apresentação de Jet-ski Freestyle com o Campeão Bruno Jacob

15h – Dj Bozz e Dado Vianna



O Evento tem o patrocínio da Prefeitura de Angra, através da Secretaria de Eventos e do Jet Raid Brasil.