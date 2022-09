Unidade de castração da superintendência do Bem Estar Animal - Divulgação/ PMAR

Publicado 15/09/2022 12:22

Angra dos Reis – Nesta quinta-feira, dia 15, os moradores da Banqueta, Nova Angra e Areal, interessados em castrarem seus animais de estimação, como cães e gatos, podem se cadastrar. A castração será através da superintendência do Bem Estar Animal, vinculado ao IMAAR Instituto municipal de Ambiente de Angra dos Reis, do dia 26 ao dia 30 de setembro.

O posto de cadastro funciona, nesta quinta-feira, a partir das 10h, no espaço Realize, na rua Vinícius de Moraes, nº 8, Nova Angra , localizado próximo a rua do campo Society.

Somente serão cadastrados cães e gatos com idade entre 4 meses a 8 anos, machos e fêmeas, independente da raça, com tutor ou de rua.

O responsável deve apresentar os seguintes documentos originais e xerox, da carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. Feito o cadastro, o dono sairá com horário marcado para castração.

A superintendente do Bem-Estar Animal, Lia Freitas, informou ainda que as pessoas que fizeram o cadastro na vila do Abraão ( Ilha Grande), a castração será do dia 22 ao dia 24 deste mês, na ilha.