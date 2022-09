Angra dos Reis

Histórico barco de bandeira australiana vence regata do Colégio Naval durante a Semana de Vela de Angra dos Reis

Equipe Bruschetta, de Ubatuba (SP), manteve a liderança no geral no Campeonato Brasileiro da RGS. Gaúchos do Crioula se aproxima do título na classe ORC. Hoje é o ultimo dia de competição.

Publicado há 4 dias