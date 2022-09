Publicado 16/09/2022 16:20

Angra dos Reis - Foi preso nesta sexta-feira,16, por policiais da Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher, DEAM , no bairro Nova Angra, um homem de 31anos, acusado de abusar sexualmente de uma menina de 9 anos de idade, identificada como filha do acusado. Ele foi levado para 166ª DP, enquadrado no crime de estupro de vulnerável. Ainda aguarda transferência para a cadeia pública, em Volta Redonda.

A prisão foi efetuada depois da mãe da menor denunciá-lo à Delegacia Especializada. Segundo relato, a menina teria informado a professora sobre os abusos, durante uma dinâmica na sala de aula, sobre educação sexual.

Ainda de acordo com o registro, a menina disse que os abusos aconteciam todas as vezes que ela ia para a casa do pai, que tinha a guarda compartilhada da filha.