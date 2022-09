Publicado 16/09/2022 15:16

Angra dos Reis – Começa nesta sexta-feira, 16, o 11º Festival de Cultura Mambuarte, realizado pela associação de barraqueiros da Vila Histórica de Mambucaba com apoio da prefeitura.

O tradicional evento cultural, reúne apresentações teatrais com os grupos CIA de Arte e Stand up comedy com Thiago Coelho, além de shows com grupos de forró, samba, pop rock e reggae. O evento conta ainda com barraquinhas de comidas típicas da região, artesanato, exposição de fotografia e apresentações de grafite. O evento vai até domingo, dia 18.

Confira a Programação :

Sexta-feira (16)

18h – Abertura

Apresentação da Cia. de Arte com Jogos Teatrais

22h - Banda Sereno



Sábado (17)



12h - Abertura da Praça de Alimentação

14h - Apresentações de arte em grafite ao som do DJ Napi, MC Aguiar, MC Natache e Bit Boys Mameluco Sistema de Som.

18h30 - Show de stand up comedy de Thiago Coelho

21h - Banda Navegantes Reggae Music.

23h - Show do cantor Paulinho Guerreiro e banda.



Domingo (18)



12h - Abertura da Praça de Alimentação

14h - Show da dupla Wladimir e Matheus

19h - Show da banda Banda Dr. Kush.