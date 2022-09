Último dia de corrida do Jet Raid Brasil - Divulgação/Evento

Último dia de corrida do Jet Raid BrasilDivulgação/Evento

Publicado 18/09/2022 09:30

Angra dos Reis – O maior evento náutico do mundo, Jet Raid Brasil, se despede neste domingo, 18, de Angra. Com a promessa de voltar em setembro de 2023. O evento foi inserido no calendário de atividades esportivas do município. Fechando a programação na cidade, a apresentação no Jet- Ski Freestyle ficará por conta do campeão Bruno Jacob.

O evento reúne os melhores do mundo na corrida de Jet-Ski, entre eles o francês, Nicolas Chamand, campeão mundial de Endurance 2021 e o brasileiro, Bruno Jacob, campeão mundial de Free Style.

Além do espetáculo no mar a programação conta com shows musicais no fun fest . Hoje, será na praia de Jurubaíba ( Dentista), na Ilha da Gipóia. Com Dj Bozz e Dado Vianna.

O Evento tem o patrocínio da Prefeitura de Angra, através da Secretaria de Eventos e do Jet Raid Brasil.