Juliana presa no Rio, por tráfico e associação ao tráfico de drogas. - Divulgação/Polícia Civil

Juliana presa no Rio, por tráfico e associação ao tráfico de drogas. Divulgação/Polícia Civil

Publicado 19/09/2022 23:19

Angra dos Reis – Policias civis lotados na 166ª DP, prenderam nesta segunda-feira, 19, Juliana Rodrigues Júlio, ex- companheira do líder do tráfico de drogas, Richardson Tenório, nas localidades do Areal e Bracuí. A prisão foi efetuada no Morro dos Milagres, no município de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro.

Segundo o delegado titular Dr. Vilson de Almeida Silva, os agentes ingressaram na comunidade ao amanhecer, de forma discreta, no uso de viaturas descaracterizadas, mantendo vigilância na residência de Juliana, a qual foi abordada ao sair de casa.

Juliana não ofereceu qualquer resistência, sendo presa e transportada imediatamente para fora do Morro dos Milagres. De forma discreta para não chamar a atenção dos traficantes de drogas e haver confronto. Juliana foi conduzida à Delegacia de Angra dos Reis.

No seu depoimento ela comentou que tentou "tirar Richardson daquela vida", indo com o mesmo para São Paulo, aonde ele trabalhou como frentista de posto de combustível, mas não teria "aguentado" e retornou à "vida de crimes".

Richardson está preso, mas se mantém como um dos mais fortes chefes da organização criminosa CV, em Angra dos Reis. Juliana foi transferida para carceragem feminina, na capital.

A Polícia Civil pede que a população que continue denunciando qualquer suspeita pelo watsapp 24-99935-1747. O sigilo é garantido.