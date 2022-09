Droga apreendida na BR 101em Mambucaba avaliada em R$ 6 milhões - Divulgação/PRF

19/09/2022

Angra dos Reis – A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, nesta segunda 19, um carregamento de pasta base de cocaína, avaliada em R$ 6 milhões, na BR 101, na altura de Mambucaba. O motorista do veículo foi preso em flagrante.

A droga estava escondida no fundo falso de um carro que vinha de Guarujá( SP) em direção a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O veículo foi interceptado na altura do Km 534, no Posto da PRF, que utilizou do trabalho do Corpo de Bombeiros, para abrir a lataria do veículo, onde a droga estava escondida.

O motorista de 41 anos foi preso em flagrante por tráfico interestadual de drogas e confessou ter recebido R$ 3 mil pelo serviço. Ele disse ainda que da Barra da Tijuca, outro envolvido no esquema receberia a droga e encaminharia ao destino final, o qual não soube relatar.