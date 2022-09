Cais de embarque/desembarque da Praia da Longa, na Ilha Grande. - Divulgação

Publicado 20/09/2022 22:31

Angra dos Reis – Moradores, barqueiros e turistas, estão preocupados com as condições do cais de embarque e desembarque da Praia da Longa, danificado desde as fortes chuvas de abril. A prefeitura afirma que esse não é o cais principal, mas as providências para reconstrução do acesso já estão sendo tomadas. As obras licitadas, devem ser iniciadas no final deste ano.

O cais de embarque e desembarque usado como acesso à praia, segundo moradores, foi danificado em abril deste ano, quando o município sofreu com as fortes chuvas. Parte do cais foi arrastado pela água, comprometendo a sua estrutura. Uma vistoria feita por técnicos em todo o município, apontou, as obras necessárias para reconstrução do que foi afetado com a enxurrada, uma delas é a construção ou reparo dos cais de acesso as praias da Ilha Grande e continente.

Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas, está sendo elaborado um projeto de reconstrução do cais da Praia da Longa. A prefeitura está viabilizando material técnico para a realização de uma licitação, para a contratação de uma empresa que vai executar o projeto. A previsão de conclusão dessa etapa é de trinta dias. Em seguida a tomada de preço e o processo licitatório. A expectativa é de que as obras sejam iniciadas no final deste ano.

Ainda de acordo com as informações existe um outro cais na Praia da Longa, recentemente reformado, com iluminação de led, considerado, pelo poder público, como o principal para embarque e desembarque.