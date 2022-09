Agentes orientam motoristas no trânsito - Divulgação/ PMAR

Agentes orientam motoristas no trânsitoDivulgação/ PMAR

Publicado 22/09/2022 08:31

Angra dos Reis - Com o objetivo de conscientizar os motoristas, motociclistas e pedestres sobre as questões de segurança e os perigos enfrentados no trânsito, a Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria Executiva de Ordem Pública e Mobilidade Urbana, iniciou a Semana Nacional de Trânsito com uma blitz educativa, na Avenida Ayrton Senna, na Praia do Anil. Só no primeiro dia de campanha, 400 abordagens foram feitas. E nesta quinta-feira, 22, a blitz será às 9h, no Parque Mambucaba.

Com o tema “Juntos Salvamos Vidas, equipes distribuem panfletos explicativos, reforçando a necessidade da coletividade para uma melhor segurança no trânsito brasileiro.

“ Se cada um fizer a sua parte, teremos um trânsito mais seguro e de melhor qualidade para todos” – destacou o coordenador de Educação para o Trânsito, José Aparecido da Silva.

A ação que conta com o apoio dos Bombeiros Civis, que auxiliam os agentes de trânsito na distribuição de panfletos informativos, brindes e orientações de segurança. Os motoristas apoiam a iniciativa e destacam a necessidade dessas ações.

-“A ação é muito importante para evitar acidentes e preservar a segurança no trânsito. A conscientização é tudo”. – destacou a funcionária pública, Ana Beatriz Nogueira, que fez questão de mostrar o item de segurança, o cinto, aos agentes, usado pelo seu filho de 9 anos, no banco detrás do veículo. As ações prosseguem até o dia 27 de setembro.



Confira a programação:

Dia 20/09 (terça-feira) - Participação dos agentes de trânsito de Angra no Encontro Regional de Educação e Segurança no Trânsito, em Barra Mansa. E Blitz na Praia do Anil.

Dia 22/09 (quinta-feira) – 9h: Blitz Educativa com distribuição de material e brindes, na Avenida Francisco Magalhães de Castro, no Parque Mambucaba.

Dia 27/09 (terça-feira) – 9h: Palestra Educativa de trânsito com distribuição de material educativo e brindes para alunos de segundo seguimento da Escola Municipal Áurea Pires da Gama, no Bracuí, inclusive com participação do Plano de Auxílio Mútuo da Costa Verde (PAM).