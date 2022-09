Angra dos Reis

Caio Vitor: Destaque na série C do Campeonato Brasileiro de futebol

Há dois anos em campo pelo profissional do Voltaço, o atacante Caio Vitor já acumula 80 partidas com 11 gols e se destaca como um dos melhores na série C do Campeonato Brasileiro de futebol.

