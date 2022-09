Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto - Divulgação/internet

A usina nuclear Angra 1 foi conectada ao Sistema Interligado Nacional (SIN) nesta quinta-feira (22), após a realização de uma parada programada de reabastecimento de combustível. A unidade – que estava desligada a mais de um mês, desde 11 de agosto – deve alcançar 100% de potência neste domingo (25).

Durante a parada, cerca de um terço do combustível nuclear foi substituído. Além disso, foram efetuadas atividades de inspeção e manutenção periódicas e diversas modificações de projeto, que precisam ser feitas com a planta desligada.

Angra 1 produz 640 megawatts de energia que somados aos 1.350 megawatts gerados por Angra II, equivalem a 40% do consumo do Estado do Rio e 3% do país.