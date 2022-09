Charbel Capaz candidato a deputado federal pelo NOVO. - Divulgação

Publicado 23/09/2022 13:47

Angra dos Reis –“Explorar o mar como potencial para atrair investimentos e garantir o desenvolvimento econômico, através da expansão da indústria náutica Brasileira” – Essa é a principal proposta do candidato a deputado federal, Charbel Capaz pelo partido NOVO. As Instalações de marinas, na sua visão, abrem-se um leque de oportunidades de novos empregos no mercado e a realização de um sonho, oficializar a profissão de marinheiro. “Angra precisa de entretenimento, náutica, turismo, infraestrutura e vontade política para quem quer trazer o desenvolvimento”- afirmou.

“Trabalho com turismo há décadas, vejo que a região precisa valorizar e investir mais nos meios de hospedagem, criar políticas públicas que visam a redução de impostos, para incentivar o desenvolvimento e geração de renda”. Segundo Charbel, a estatística aponta que, hoje, a geração de emprego no setor náutico, chega a 45 mil postos de trabalho, gerando uma receita de R$ 9 a R$ 10 bilhões por ano. É um mercado que precisa ser explorado.

“ Quando eu falo em expansão da indústria náutica de esporte e recreio, eu quero dizer que Angra tem 15 marinas e na Costa Verde são 25. Com os 220 Km de litoral, deveríamos ter pelo menos, 70 a 80 marinas. Uma marina tem capacidade para abrigar 300 embarcações e gera uma mão de obra em torno de 700 empregos e R$ 150 milhões de divisas por ano para o município. Se fazermos o cálculo de 60, teríamos R$ 9 bilhões/ano e 42 mil postos de trabalho.” - Ressalta Charbel, que garante de imediato, se for eleito, trabalhar como mediador e influenciador com a classe política da região, especificamente, os prefeitos, visando o melhor para a costa verde, como vem fazendo desde 1998.

Sendo perguntado pela qualificação dessa mão de obra, Charbel foi direto: “ – As próprias empresas investidoras das marinas, em curto prazo, em parcerias com SENAI e SENAC/ RJ disponibilizariam de cursos gratuitos de náutica”. Completando que só assim a região sairia desse modelo atrasado de “empreguismo estatal”.

Outro ponto que anda atrelado ao turismo e desenvolvimento é uma cidade com programas de saneamento básico, despoluição das praias e fiscalização do destino dos resíduos sólidos. Para a saúde, uma das pautas do candidato, se eleito, é a regulamentação definitiva da Universalização, do atendimento no SUS às mulheres que sofrem de Endometriose. Hoje, no Brasil tem 25 milhões de mulheres acometidas pela doença.

Ainda somam as suas propostas: promover a reforma tributária para a indústria, comércio e serviços e promover a educação técnica às crianças a partir do ensino fundamental II.

A minha expectativa são as melhores para essas eleições. Eleitores mais politizados por conta de todos os eventos contra a corrupção em que estamos vivendo desde 2013. Esse caminho levou as pessoas a entenderem melhor, como gerir a política. “Estou confiante, precisamos eleger políticos comprometidos e honestos” – finalizou.