Manoel Parente candidato a deputado estadual pelo PODEMOS.Divulgação

Publicado 24/09/2022 15:48 | Atualizado 24/09/2022 15:54

Angra dos Reis – “Educação, Saúde, trabalho e geração de renda”, são propostas priorizadas por Manoel Parente, candidato a deputado estadual pelo partido PODEMOS. Apesar de serem desafiadoras, o candidato garante que vai usar da sua experiência política e junto, com os representantes dos municípios, desenvolverem políticas públicas que atendam esse clamor da população.

Sempre ativo em lutas por melhorias em movimentos populares, que Manoel Parente teve seu nome lançado para um novo desafio, trabalhar em prol de municípios que precisam ser desenvolvidos. Comunidades carentes da presença do poder público e de serviços essenciais, serão priorizados por Manoel Parente, que garante ser o interlocutor junto as esferas estadual e federal para que os municípios sejam assistidos.

Parente sempre teve seu nome reconhecido em movimentos de luta por melhorias e condições de vida nas áreas de infraestrutura, saúde, educação, assistência social, moradia, urbanização e saneamento. Essas são as necessidades levantadas por Parente, a frente de associações de moradores. Uma experiência que o colocou em diversos degraus da política; subprefeito, vereador e vice –prefeito, e que hoje, o coloca na posição de disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

“A Costa Verde é uma região nobre do Brasil com grande potencial turístico e berço de grandes empreendimentos tais como Central Nuclear, Transpetro ( subsidiária da Petrobras) e BRASFELS, mas falta centros de treinamento, qualificação e formação de mão de obra” – disse Parente ressaltando ser o elo que vai ligar as cidades da região ao desenvolvimento de setores industriais e turísticos do nosso estado.

Ao ser indagado sobre o que espera dos eleitores neste pleito, o candidato acredita que essas eleições serão como divisor de tempo, com renovação política, mudança cultural e novos conceitos.“Estou muito confiante e trabalhando muito para que a Costa Verde possa ter um representante que conheça as necessidades das comunidades e juntos , possamos trazer o desenvolvimento , emprego, aquecer o comércio e a economia dos municípios do Estado do Rio de Janeiro” – finalizou.