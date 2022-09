Micro-ônibus capotou em rodovia sentido Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 25/09/2022 11:13 | Atualizado 25/09/2022 11:46

Rio - Um micro-ônibus sofreu um acidente e capotou no km 53 da BR-040 sentido Rio, em Petrópolis, na Região Serrana, na manhã deste domingo (25). Quinze pessoas estavam sendo transportadas no veículo, três morreram no local.



O capotamento ocorreu perto do local conhecido como Sumidouro, que fica entre Pedro do Rio e Itaipava. Deixando feridos graves, as vítimas foram encaminhadas para hospitais da região. O motorista foi atendido no local, já que ele sofreu lesões leves.



O acidente provocou engarrafamento que, no fim da manhã, se estendia até 4,3 km.

A rodovia está com interdição total no sentido Rio de Janeiro e parcial no sentido Juíz de Fora. O tráfego está sendo desviado pela Estrada União e Indústria.



Equipes da Concer, Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão atendendo a ocorrência.