Abastecimento será totalmente restabelecido quando o serviço foi concluído pela Cedae - Reprodução

Publicado 25/09/2022 08:32 | Atualizado 25/09/2022 08:36

Rio - Os municípios do Rio de Janeiro e de Nilópolis, na Baixada Fluminense, terão o fornecimento de água reduzido em 5%, entre as 8h e 12h desta segunda-feira (26), por conta de uma manutenção preventiva em um dos motores da elevatória do Lameirão, em Senador Vasconcelos, na Zona Oeste. O abastecimento será totalmente restabelecido quando o serviço foi concluído pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae).

De acordo com a concessionária, a elevatória do Lameirão é responsável por bombear metade dos 43 mil litros por segundo (l/s) produzidos pela Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu para as cidades do Rio e de Nilópolis. A água é transportada da ETA até o Lameirão por um túnel de 11 quilômetros.

Localizada a 64 metros de profundidade em relação ao nível do mar, a elevatória bombeia a água tratada a uma altura de até 120 metros, equivalente a um prédio de 44 andares, criando a pressão necessária para que percorra túnel canal de 32 km de extensão por meio do qual é distribuída para os municípios atendidos.