Médico agride estudante carioca depois de se irritar com barulho, em SP - Foto/Reprodução

Publicado 25/09/2022 23:09

Rio- “Virou um pesadelo”. O desabafo é do estudante de 14 anos da Escola Israelita Eliezer Steibarg Max Nordau após ser agredido por um hóspede em um hotel em São Paulo. Ele participava de uma uma excursão escolar pela capital paulista.Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, acompanhado da mãe, ele explicou o ocorrido e detalhou o medo que sentiu após ser agredido.“No momento em que ele chegou perto e me agarrou eu parei de pensar, eu estava em choque. Ele me pegou pelo pescoço e me jogou contra a parede e eu fiquei gritando dizendo que não fiz nada, mas ele continuou me batendo e eu me agachando. Ele falou que estava estudando e me deu vários tapas com chinelo, depois ele me deu um tapa mais forte e mandou eu pegar outro cartão pra ele, pra ele abrir a porta, eu desci e chamei o segurança que não deixou ele chegar perto de mim. O que era pra ser uma viagem, virou um pesadelo”, contou.A agressão aconteceu no 10º andar do hotel, onde Lucas Rolim Valoni, de 27 anos, bateu no adolescente. Nas imagens das câmeras de segurança, é possível ver dois jovens brincando em frente a um dos quartos do corredor. Lucas, incomodado com o barulho, abre a porta do quarto 1013, e dá vários tapas no adolescente.O adolescente contou que ele e o amigo estavam apenas rindo na porta do quarto de outros colegas. “Eu fiquei no 9º andar, mas nossos amigos falaram pra gente subir pro 10º andar onde eles estavam, a gente entrou e ficou lá conversando, aí saímos do quarto deles, e depois eles não queriam abrir a porta de novo e eu falei pra a gente ir e esperar ele lá embaixo, mas meu amigo voltou e ficou falando coisas engraçadas e eu fiquei rindo, nisso outra porta abriu e saiu um cara”, disse.A mãe do estudante ainda relatou a sensação ao ver as imagens das agressões. “Eu quase surtei, chorei, só de imaginar o que ele sentiu naquele momento”, contou.O adolescente também desmentiu a versão relatada por Lucas. “Ele falou que a gente bateu na porta dele várias vezes, que ele pediu pra gente parar e a gente não parou, mas é mentira, portanto que tá gravado. Depois, na hora que eu tava no quarto e ouvia um barulho eu já ficava com medo”, complementou o estudante.