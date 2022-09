A Trilha da Lagoinha é a principal do Parque Chico Mendes - Divulgação

A Trilha da Lagoinha é a principal do Parque Chico MendesDivulgação

Publicado 26/09/2022 10:32

Rio - A Prefeitura do Rio reabriu, nesta sexta-feira (23), a Trilha da Lagoinha, considerada a principal do Parque Chico Mendes, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste. Interditado em 2018 devido aos riscos oferecidos pela queda da galeria de águas pluviais, o local recebeu intervenções da Fundação Rio-Águas.

O trabalho durou um mês e as equipes fizeram melhorias pontuais no sistema de drenagem, recuperando o trecho danificado. Além de impactar o funcionamento do parque, a interdição impedia que os visitantes percorressem a trilha completa, que tem nível baixo de dificuldade e duração de 30 minutos de caminhada. O público também não podia se aproximar da lagoa que contorna a trilha.

O vice-prefeito e secretário municipal do Ambiente e Clima, Nilton Caldeira, destacou o trabalho feito no local e a importância do parque para a cidade. "A equipe da Rio Águas fez um ótimo trabalho e, a partir dele, estamos devolvendo uma trilha nova em folha para os cariocas e visitantes. O Parque Chico Mendes é uma área de preservação ambiental com muitos atrativos, incluindo as trilhas naturais", disse.

Cerca de 30 alunos da Escola de Desenvolvimento Infantil Vera Lúcia Martins Costa, no Recreio, participaram do evento, estreando a trilha reformada. Na reinauguração, que também contou com o apoio da Associação de Moradores do Recreio (AMOR), 105 mudas nativas foram plantadas, e os animais voltaram a circular pelo local. A partir de agora, os frequentadores poderão acessar todo o circuito de trilhas do parque e a expectativa é que a média de visitantes, atualmente em torno de 7.500 por mês, aumente. Antes da pandemia, o parque chegou a receber 13 mil visitantes por mês.

O parque fica na Avenida Jarbas de Carvalho 679, Recreio dos Bandeirantes.