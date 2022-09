Um blindado da Polícia Militar tenta ultrapassar uma barricada na comunidade da Serrinha - Reprodução: TV Globo

Publicado 26/09/2022 08:07 | Atualizado 26/09/2022 09:03

Rio - Um intenso tiroteio entre policiais e criminosos tem assustado moradores desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (26) na comunidade da Serrinha, no bairro de Madureira, Zona Norte do Rio. De acordo com relatos nas redes sociais, além dos tiros, foram ouvidos barulhos de explosões de granadas.

Segundo a assessoria da Polícia Militar, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) estão atuando na região, para impedir a invasão de criminosos de facções rivais na comunidade. Até o momento, não há registro de suspeitos presos ou mortos.

Em uma filmagem aérea feita pelo Bom Dia Rio, da TV Globo, foi possível visualizar um blindado da PM tentando ultrapassar uma barricada em chamas, em um dos acessos à comunidade.

Devido ao intenso confronto, a clínica da família Mestre Molequinho do Império, localizada nos acessos da comunidade, não abriu. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, "a unidade acionou o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, interrompeu o funcionamento nesta segunda-feira (26)".

O tráfico de drogas na comunidade atualmente é comandada por Wallace de Brito Trindade, conhecido como Lacosta da Serrinha. O criminoso responde por diversos crimes e é considerado como foragido pela Justiça. Um cartaz no Portal dos Procurados oferece mil reais para quem oferecer informações que levem à prisão do homem.