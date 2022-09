Rio de Janeiro

Filha de 9 anos do ex-presidente da Vila Isabel estava no carro no momento do crime e ouviu os disparos

Wilson Moisés estava a caminho da quadra da Portela, junto com a menina e a mulher, quando foi assassinado na Barra da Tijuca. A Polícia investiga se vítima morreu com tiro na nuca

Publicado há 4 minutos