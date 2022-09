Shayene Cesário, viúva de Wilson Moisés, no IML, acompanhada da mãe, Ana Lucia Cesário - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Shayene Cesário, viúva de Wilson Moisés, no IML, acompanhada da mãe, Ana Lucia Cesário Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 26/09/2022 21:12

Rio - A filha de 9 anos de Wilson Moisés estava com o pai e a mãe, Shayene Cesário, no carro a caminho da quadra da Portela e ouviu os tiros disparados por criminosos que matou o ex-presidente da Vila Isabel , no domingo (25). A sogra da vítima, Ana Cesário, disse na saída da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), na Barra da Tijuca, na noite desta segunda-feira (26), que a sua filha e neta ficaram dentro do veículo enquanto Moisés seguia em direção a uma farmácia para comprar remédio. De acordo com ela, nenhuma das duas viram a ação dos criminosos, apenas escutaram os disparos.