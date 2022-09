Shayene Cesário, viúva de Wilson Moisés, no IML, acompanhada da mãe, Ana Lucia Cesário - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Shayene Cesário, viúva de Wilson Moisés, no IML, acompanhada da mãe, Ana Lucia CesárioReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 26/09/2022



Rio - A viúva de Wilson Moisés, Shayene Cesário, chegou por volta das 15h desta segunda-feira (26), na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, para prestar um novo depoimento sobre o crime que matou o ex-presidente da Vila Isabel neste domingo (25) , também na Barra. Ela já havia prestado depoimento horas depois do homicídio, ainda na noite de ontem (25).

A ex-participante do reality A Fazenda 5 e musa da escola de samba da Portela estava no local do crime e presenciou a abordagem dos criminosos. Para a Polícia Civil, ela é uma peça importante nas investigações. Além dela, câmeras de segurança também podem ajudar na identificação dos criminosos.

Antes de chegar à DHC, ainda a caminho do Instituto Médico Legal (IML) para liberar o corpo do marido, Shayene foi vítima de outra violência na cidade do Rio de Janeiro. Ela e a mãe foram assaltadas na Avenida Brasil , na altura de São Cristóvão. Segundo elas, um ambulante levou uma bolsa e dois celulares. Horas depois elas saíram do IML para registrar um boletim de ocorrência por roubo.

O corpo de Wilson Vieira será enterrado às 13h30 de terça-feira (27), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste do Rio. O velório está marcado para começar às 11h30 na Capela 2.