Shayene Cesário e sua mãe, Ana Lúcia Cesário, no IML para fazer o reconhecimento do corpo - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 26/09/2022 12:12 | Atualizado 26/09/2022 12:35

Rio - Shayene Cesário, viúva de Wilson Vieira Alves, o Moisés, ex-presidente da Vila Isabel, morto a tiros neste domingo (25) na Barra da Tijuca, foi assaltada a caminho do Instituto Médico-Legal (IML), no Centro, para fazer a liberação do corpo do marido, na manhã desta segunda-feira (22).



No momento, ela estava acompanhada da mãe, Ana Lúcia Cesário. As duas estavam na Avenida Brasil, na altura de São Cristóvão, quando foram paradas por um ambulante que levou uma bolsa e dois celulares.



Shayene e Ana Lúcia deixaram o IML, por volta das 10h20, em direção à delegacia para registrar um boletim de ocorrência por roubo.