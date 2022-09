Wilson - Redes sociais

Wilson Redes sociais

Publicado 26/09/2022 06:49 | Atualizado 26/09/2022 08:08

Rio - O ex-presidente da Unidos de Vila Isabel, Wilson Vieira Alves, o Moisés, foi morto a tiros na noite de domingo (25), na Avenida das Américas, próximo do shopping Rio Design Barra, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.



O ex-dirigente estava indo para quadra da Portela com sua mulher, Shayene Cesario, que é musa da agremiação, no momento em que foi assassinado.

De acordo com a PM, equipes do 31° BPM (Barra da Tijuca) fizeram o isolamento do local e Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada.

A Polícia Civil informou que a perícia foi feita no local e diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.

Durante a eliminatória do samba-enredo da Portela neste domingo, a morte de Moisés foi anunciada pelo locutor na quadra e foi pedido um minuto de silêncio.



Há cerca de um mês, Wilson e Shayene comemoraram 10 anos juntos. Ele deixa a mulher e dois filhos, sendo uma de 9 anos.



fotogaleria

Wilson Moisés chegou à Vila Isabel em 2004 e pela azul e branca foi campeão do Grupo Especial em 2006. Depois, o seu filho Wilsinho Alves assumiu a presidência da escola.



Moisés já foi preso em 2010, na Operação Alvará da Polícia Federal, que fazia investigações sobre a máfia dos caça-níqueis e bicheiros, mas foi solto em 2011.