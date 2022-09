Momento em que as duas mulheres abandonam a cadela na Rua Cambuci do Vale, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte - Divulgação

Momento em que as duas mulheres abandonam a cadela na Rua Cambuci do Vale, em Vicente de Carvalho, na Zona NorteDivulgação

Rio - Um vídeo mostra duas mulheres abandonando uma cadelinha, na noite do último domingo (25), no bairro de Vicente de Carvalho, na Zona Norte. Elas não tiveram as identidades reveladas.



Nas imagens, é possível ver que as duas mulheres chegam com a cadelinha ainda na coleira. Elas avistam a barra de ferro, na rua Cambuci do Vale, número 120, esperam os carros passarem e, quando a rua está deserta, a mais nova amarra a guia do animal no poste. Ela ainda se abaixa para fazer carinho e abraçar a cadelinha, que tenta se soltar da coleira. As mulheres então dão as mãos, cumprimentam uma última vez o animal e caminham sem olhar para trás.

O caso chegou ao presidente da Comissão de Defesa dos Animais da Câmara Municipal do Rio, Luiz Ramos Filho: "que amor é esse que joga na rua? Desde o início da pandemia, o abandono de animais vem aumentando muito. As pessoas perdem a renda e descartam os animais de estimação como quem descarta um móvel velho. Isso é crime!"



A cena tocou o morador Rafael Ribeiro, de 37 anos, que resgatou a cadela. O vendedor e motorista de aplicativo chegava do trabalho de madrugada, por volta de 5h30 da manhã do domingo, quando viu a cachorrinha. Sua primeira ação foi colocar água e ração. "Foi muito triste, porque eu tenho uma cachorra e aqui sempre gostamos de animais. Foi bem complicado vê-la daquele jeito. Ela estava tremendo, totalmente acuada, nem conseguia ficar de pé para poder beber água e comer a ração", relatou Rafael.



Rafael deu à cadela um lar temporário e sua filha, a pequena Lorena, de 8 anos, tratou de arranjar um nome: Nutella. "Cada um botou um nome, mas estou chamando de Nutella por conta da minha filha", riu.