O Arquivo Geral da Cidade recebe amanhã (27), a palestra de Christian Lynch, doutor em Ciência Política.Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 26/09/2022 17:44

Rio - Nesta terça-feira (27), o Arquivo Geral da Cidade promove a palestra "O Pensamento Político da Independência na Corte Carioca", sobre o Bicentenário da Independência, às 11h, com entrada franca.

O debate será liderado pelo professor Christian Lynch, que vai falar sobre o papel e a importância da cidade do Rio no processo de Independência do Brasil, assim como os aspectos ligados à sua histórica capitalidade e à formação do pensamento político brasileiro.

O professor Christian Lynch, é doutor em Ciência Política e professor do Instituto de Estudos Políticos e Sociais da UERJ. Entre alguns livros de sua autoria está “Da monarquia à oligarquia: História Institucional e Pensamento Político Brasileiro (1822-1930)".

Serviço:

Data: 27/09, às 11h

Local: Arquivo Geral da Cidade: Rua Amoroso Lima, 15, na Cidade Nova.

Entrada franca, por ordem de chegada – evento sujeito à lotação do espaço

