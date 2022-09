Suspeitas de furtar 12 peças de picanha foram presas por equipe do Copacabana Presente - Divulgação

Publicado 26/09/2022 16:55

Rio - Duas mulheres foram presas, neste último domingo (25), por serem suspeitas de furtar 12 peças de picanha, no valor de R$ 1.500,68. O caso aconteceu em um estabelecimento comercial na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, em Copacabana, Zona Sul. A prisão foi realizada por agentes do Copacabana Presente.



Segundo a PM, a equipe foi acionada sobre o crime por um funcionário do local. Após revistarem as mulheres, os agentes encontraram as peças de carne.



As suspeitas foram levadas para a 12ª DP (Copacabana) e lá permaneceram presas.