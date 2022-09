Clima Tempo. Dia de chuva no bairro de Madureira. - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 26/09/2022 22:05 | Atualizado 26/09/2022 22:57

Rio – Diversos bairros da cidade do Rio de Janeiro foram atingidos pela chuva na noite desta segunda-feira (26). Até às 21h30, a cidade permaneceu em estágio de normalidade, segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR).



Segundo os dados do Alerta Rio, sistema de monitoramento da prefeitura, entre 21h15 e 21h30, houve registro de chuva moderada (4 mm) na Tijuca e no Grajaú (2 mm), na Zona Norte. Já em bairros do Centro, Zona Oeste e Zona Sul tiveram registro de chuva fraca, em destaque para Bangu e Jacarepaguá (1,6 mm), na Zona Oeste, e Meier (1,6 mm), na Zona Norte.



De acordo com o Alerta Rio, entre 22h15 e 22h30, houve registro de chuva fraca no Alto da Boa Vista (1mm), Vidigal (1mm) e Rocinha (1mm). Bairros da Zona Norte e Oeste também tiveram registro de chuva fraca, neste mesmo intervalo de tempo.

Núcleos de chuva permanecem atuando sobre a cidade do Rio e se deslocam para o oceano. Previsão de chuva fraca a moderada na próxima hora.

Tempo nesta terça-feira

Áreas de instabilidade manterão o tempo instável no Rio nesta terça-feira (27), com predomínio de céu nublado. À tarde, há previsão de pancadas de chuva, acompanhadas de raios. Máxima de 28°C.