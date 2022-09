Wanglauber foi encontrado dentro de shopping na Zona Norte do Rio - Divulgação

Wanglauber foi encontrado dentro de shopping na Zona Norte do RioDivulgação

Publicado 26/09/2022 20:37 | Atualizado 26/09/2022 20:49

Rio - Policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá prenderam, no início da tarde desta segunda-feira, o homem acusado de tentativa de feminicídio contra a ex-companheira. De acordo com a Polícia Civil, Wanglauber Pires cometeu diversas agressões violentas contra a vítima que, devido à gravidade dos ferimentos, precisou ter parte do seu intestino removido em cirurgia. Ele foi localizado pelos agentes no Shopping Nova América, Zona Norte do Rio.

A cirurgia foi realizada devido à gravidade das agressões sofridas por ela na região abdominal. Segundo a delegada titular da Deam de Jacarepaguá, Viviane Costa, o crime bárbaro cometido por Wanglauber tinha apenas como motivação o ciúme e a insatisfação dele com o término do relacionamento. "Crime bárbaro", disse a delegada.

O ataque cometido contra à ex-mulher aconteceu na residência onde a vítima vive, no último dia 8 de setembro. Na data em questão, o suspeito teria invadido o imóvel e partido para cima da ex com socos e chutes, principalmente na região da barriga.



As agressões só foram interrompidas porque vizinhos da vítima intercederam e pediram socorro médico. O suspeito fugiu do local antes da equipe médica chegar. A mulher foi deixada desacordada, no chão do imóvel.

Devido à gravidade das agressões, a vítima precisou ser submetida à cirurgia de emergência que resultou na remoção de parte do seu intestino.