O cabo da Polícia Militar Marcelo Frank Ferreira, 39 anos, foi morto a tiros no domingo (25)Divulgação

Publicado 26/09/2022 16:30 | Atualizado 26/09/2022 16:38

Lotado no 41º BPM (Irajá), o cabo foi morto na esquina das ruas Tirol e Comandante Rubens Silva, na Freguesia. Ele estava de moto quando foi interceptado por um carro, de onde três homens encapuzados desceram. Um deles atirou contra Marcelo e o grupo fugiu em seguida. O PM deixa mulher e dois filhos.

O caso está atualmente na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), na Zona Oeste, que já realizou uma perícia no local.



Com Marcelo, sobe para 39 o número de agentes de segurança mortos em ações violentas no Rio de Janeiro, neste ano. Já são 25 policiais militares, cinco policiais civis, quatro da Marinha, dois policiais penais, um do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), um guarda municipal e um da Aeronáutica.

O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de envolvidos na morte de Agentes de Segurança, nos seguintes canais de atendimento. As denúncias podem ser feitas por aplicativo de mensagem, através do número (21) 98849-6099, e dos telefones (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177. O anonimato é garantido.