Publicado 26/09/2022 16:15 | Atualizado 26/09/2022 16:23

Rio – Um ônibus da linha 40 (Madureira-Alvorada, Expresso) teve as portas depredadas por ato de vandalismo na manhã desta segunda-feira (26).



O motorista do articulado filmou os fios do mecanismo de abertura das portas arrebentados por usuários do coletivo. De acordo com ele, passageiros desconectaram alguns fios, fazendo com que o ar do carro vaze. Desta forma, o veículo fica com as abertas durante todo o trajeto para que possam sair onde quiserem, desrespeitando os pontos e arriscando suas vidas ao saltarem do ônibus em movimento.

BRT tem os fios do mecanismo de abertura das portas arrebentados por ação de vândalos.



A assessoria da Mobi-Rio, empresa responsável pela operação do BRT, informou que cada porta danificada dessa forma gera prejuízo de cerca de R$ 50. Ainda segundo a assessoria, em média, 20 carros por dia sofrem esse tipo de vandalismo. A nova frota que vai ser integrada ao sistema virá com mecanismos das portas reforçados e protegidos contra essas ações. A assessoria da Mobi-Rio, empresa responsável pela operação do BRT, informou que cada porta danificada dessa forma gera prejuízo de cerca de R$ 50. Ainda segundo a assessoria, em média, 20 carros por dia sofrem esse tipo de vandalismo. A nova frota que vai ser integrada ao sistema virá com mecanismos das portas reforçados e protegidos contra essas ações.

Na última quinta-feira (22), um outro ato de vandalismo deixou dois passageiros feridos . Desta vez, um ônibus da linha 53 A (Sulacap-Alvorada) foi atingido por uma pedra quando passava pela Estação Boiuna, na Taquara, tendo o vidro quebrado. As pessoas feridas tiveram que ser levadas para o hospital Lourenço Jorge.

Um deles, partindo do Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, teve portas e janelas atingidas por pedras na Estação da Penha após passageiros reclamarem de grupo que tentou forçar a entrada. Um dos objetos quase atingiu o motorista.