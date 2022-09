Manifestantes colocam fogo em pneus na Linha Amarela - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Rio - Um novo tiroteio no Complexo da Maré está levando pânico a moradores e motoristas que trafegam pela Linha Amarela, no trecho da região. De acordo com o relato de testemunhas que passaram pela via, é possível ouvir tiros na região, e manifestantes interditaram uma das pistas, colocando fogo em objetos, um pouco depois do acesso da Linha Vermelha.

O Centro de Operações Rio (COR) divulgou um comunicado pedindo que motoristas evitem a região devido a novos registros de confrontos entre policiais e traficantes.

De acordo com a Lamsa, concessionária que administra a via, a Linha Amarela precisou ter as duas pistas interditadas na tarde desta segunda-feira, na altura da Avenida Bento Ribeiro Dantas, por conta de um incêndio no sentido Fundão. Equipes da empresa já controlaram o fogo e a pista com sentido Barra já foi liberada. No sentido Fundão, duas pistas foram abertas ao tráfego.

Motoristas tiveram uma manhã de terror

Durante a manhã, um confronto entre policiais e traficantes levou a um fechamento da Linha Vermelha , por volta das 7h, e causou transtornos a quem precisava transitar pelas vias. Motoristas precisaram abandonar os veículos e se abrigar atrás das muretas de contenção para se proteger dos tiros.

A operação contou com 120 agentes, além do apoio de seis blindados e dois helicópteros. De acordo com a assessoria da Polícia Militar, cinco mortes foram confirmadas e 26 suspeitos foram presos.

Moradores bloqueiam a linha amarela como sinal de protesto à ação que acontece desde a madrugada. Houve uma tentativa de fechamento da Av. Brasil também, mas que foi impedida por agentes policiais.



