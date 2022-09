Polícia Civil e policiais do Bope fazem operação na entrada da Vila do João, Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, na manhã desta segunda-feira (26) - Pedro Ivo/Agência O Dia

Rio - Um grupo de traficantes da comunidade Baixa do Sapateiro, Zona Norte do Rio, fez uma família de moradores refém durante negociação com policiais, no início da tarde desta segunda-feira (27). A ação foi filmada pelos próprios criminosos dentro da casa das vítimas e compartilhada ao vivo em 'live' nas redes sociais.



O registro parece ter sido feito por volta das 12h, quando Polícia Militar e Polícia Civil ainda realizavam ações no interior das comunidades do Complexo da Maré. A operação coordenada terminou por volta das 18h com sete suspeitos mortos nos confrontos e 26 presos.

Nas imagens, o suposto traficante filma de um cômodo que parece ser o quarto de uma casa e grita a todo momento que está com morador dentro do imóvel. A ação do criminoso parece ter o objetivo de evitar confronto com os policiais durante uma possível rendição.

"Olha os moradores tudo vendo aí. O morador está filmando. Pelo amor de Deus. Nós quer filmando. Tem morador na casa. Olha como o morador está feito de refém assustado dentro da casa. Nós só quer se entregar, nós só quer se entregar. Avisa para geral aí", disse um dos traficantes na filmagem.

Traficantes fazem moradores reféns dentro de casa na comunidade Baixa do Sapateiro, no Complexo da Maré, e abrem live em rede social para negociar rendição.



Ao fundo, é possível ouvir um dos reféns fazendo uma prece, enquanto os traficantes seguem pedindo para se render. "Olha como o morador está aqui assustado. Nós só quer se entregar e eles querem esculachar", conclui o traficante durante. Ao fundo, é possível ouvir um dos reféns fazendo uma prece, enquanto os traficantes seguem pedindo para se render. "Olha como o morador está aqui assustado. Nós só quer se entregar e eles querem esculachar", conclui o traficante durante.

O vídeo compartilhado tem cerca de dois minutos e acaba cortado segundos após o traficante mencionar a rendição. A reportagem de O DIA questionou a PM sobre o caso, mas a corporação não comentou nenhum caso envolvendo reféns durante a ação desta segunda-feira (27).

Ação coordenada

A ação policial na Maré contou com o efetivo de 120 policiais, seis blindados e duas aeronaves. Os pontos com maior número de confrontos foram as ruas das comunidades da Vila do João e na Vila do Pinheiros. Durante a ação, três pessoas foram feridas e levadas ao Hospital Federal de Bonsucesso.

De acordo com a PM, a operação resultou na apreensão de sete fuzis, oito pistolas, uma réplica de arma de pressão/ar comprimido, uma granada, aproximadamente uma tonelada de maconha e 50 pés da planta, 48 frascos de lança-perfume foram apreendidos e 20 carros e motocicletas roubados, recuperados.