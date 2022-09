Rio de Janeiro

Vídeo: Traficantes da Maré fazem live mostrando reféns para negociar rendição com PMs

Registro ocorreu durante ação da PM no complexo de favelas da Zona Norte do Rio que terminou com 7 suspeitos foram mortos e 26 presos

Publicado 26/09/2022 18:25 | Atualizado há 9 minutos