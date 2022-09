Iago de Almeida Castro foi morto neste domingo (25) - Rede Social

Publicado 26/09/2022 15:40 | Atualizado 26/09/2022 16:03

Rio- Iago de Almeida Castro, de 24 anos, foi morto a facadas pela companheira no bairro Bom Pastor, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, no domingo passado (25). De acordo com a Polícia Civil, a acusada foi presa em flagrante e autuada por homicídio.



Segundo as primeiras informações, a companheira não aceitava o fim do relacionamento. A Civil informou que o caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e encaminhado à Justiça.



Ainda não há informações sobre o enterro.