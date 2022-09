Agentes do BPM de São Gonçalo apreenderam pistolas, um revólver, rádios comunicadores e drogas - Divulgação

Publicado 26/09/2022 15:50

Rio - Três suspeitos ficaram feridos após entrarem em confronto com policiais do 7º BPM (São Gonçalo), na manhã desta segunda-feira (26), no Jardim Catarina, em São Gonçalo, Região Metropolitana. As identidades não foram reveladas.



Segundo a Polícia Militar, os agentes realizavam um patrulhamento na comunidade quando foram atacados por um grupo de criminosos armados, dando início à troca de tiros. Na ação, foram apreendidos duas pistolas, um revólver calibre 38, três radiostransmissores e uma quantidade de drogas ainda não contabilizada.

A ocorrência foi levada para a 73ª DP (Neves).

Operação em comunidades de Niterói



Próximo à região, também nesta segunda-feira (26), os agentes do 12º BPM (Niterói) prenderam um homem, que não teve a identidade revelada, na Rua Coronel Leôncio, em Niterói, Região Metropolitana.



A prisão aconteceu enquanto os policiais realizavam uma operação nas comunidades de Nova Brasília, dos Marítimos, da Vila Ipiranga, da Coreia, do Santo Cristo e da Palmeira. Na operação, foram apreendidas drogas e um radiotransmissor.

O caso foi registrado na 76ª DP (Niterói).