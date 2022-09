O cabo da Polícia Militar Marcelo Frank Ferreira, 39 anos, era lotado do 41ºBPM (Irajá) - Rede Social

O cabo da Polícia Militar Marcelo Frank Ferreira, 39 anos, era lotado do 41ºBPM (Irajá)Rede Social

Publicado 26/09/2022 10:03 | Atualizado 26/09/2022 10:17

Rio- O cabo da Polícia Militar Marcelo Frank Ferreira, 39 anos, morto a tiros na esquina da Rua Comandante Rubens Silva com a Rua Tirol, na Freguesia, neste domingo (25), deixa esposa e dois filhos. Nas redes sociais, a irmã da vítima lamentou a morte e informou que o pai deles faleceu há menos de dois meses.

“Pai e irmão em menos de 2 meses, mas Deus sabe de tudo. Se meu pai estivesse aqui não ia aguentar. Meu irmão, vai com Deus! Te amo e tá doendo muito”, disse. Marcelo ingressou na Corporação em 2014 e era lotado no 41ºBPM (Irajá).



A Secretaria de Estado de Polícia Militar também lamentou o caso e informou que durante a ocorrência a motocicleta e a arma do agente foram recuperadas. Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime. Equipes do 18ºBPM (Jacarepaguá) isolaram a área e a Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada.



O corpo do PM foi encontrado após policiais militares que realizavam patrulhamento na região, ouvirem dois disparos de arma de fogo. Ao chegarem no local, o agente foi encontrado caído no chão já sem vida



De acordo com testemunhas, um automóvel Nissan/versa de cor branca teria parado e fechado a motocicleta da vítima, e em seguida três homens encapuzados teriam desembarcado e atirado. Os suspeitos fugiram do local.



Ainda não há informação de horário e local do sepultamento.