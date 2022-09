Policiais militares ouviram disparos de arma de fogo na Rua Comandante Rubens Silva esquina com a Rua Tirol, na Freguesia, na Zona Oeste - Google Street View

Publicado 25/09/2022 20:15 | Atualizado 25/09/2022 22:09

Rio- Um policial militar do 41ºBPM (Irajá) foi assassinado a tiros na Rua Comandante Rubens Silva esquina com a Rua Tirol, na Freguesia, na Zona Oeste, na tarde deste domingo (24).

Segundo a PM, o corpo foi encontrado após agentes do 18ºBPM (Jacarepaguá), que realizavam patrulhamento na região, ouvirem dois disparos de arma de fogo. Ao chegar no local, o agente foi encontrado caído no chão já sem vida.

De acordo com informações preliminares, um automóvel Nissan/versa de cor branca teria parado e fechado a motocicleta da vítima, em seguida três homens encapuzados teriam desembarcado e atirado. Os suspeitos fugiram do local. A motocicleta e a arma do policial foram recuperadas. Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime.

A PM ainda não informou se o agente estava de folga ou de serviço quando foi atacado.