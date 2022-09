Diligências estão em andamento para localizar o autor do crime - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Diligências estão em andamento para localizar o autor do crime Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 25/09/2022 19:29 | Atualizado 25/09/2022 19:51

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte de Yago Maia, de 22 anos, que ocorreu neste sábado (24) após um ataque a tiros no Catumbi , no Centro do Rio.