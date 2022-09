Stefane de Oliveira Laudano, de 19 anos, foi agredida por homem em Angra dos Reis - Reprodução/Redes sociais

Publicado 25/09/2022 16:31

Rio - Testemunhas que presenciaram a agressão de Robson Dekkers Alvino contra uma jovem de 19 anos durante uma discussão política em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, afirmam que ele estava embriagado e agressivo. Além disso, consta ainda na ocorrência policial, registrada na 166ª DP (Angra dos Reis), que o agressor havia intimidado outras mulheres por divergência política.

Robson agrediu a pauladas Stefane de Oliveira Laudano, que panfletava na tarde de sexta-feira (23) para o candidato a deputado estadual, o então vereador Professor Josemar (Psol), de São Gonçalo. Antes da agressão, ela e a irmã conversavam sobre o candidato à presidência Lula (PT).



Robson vai responder em liberdade por lesão corporal. Segundo o delegado titular da 166ª DP (Angra dos Reis), Vilson de Almeida, o agressor foi preso horas depois de ter cometido o crime, prestou depoimento, mas foi solto conforme prevê a lei. O criminoso contou na distrital que também foi agredido por populares, após agredir Stefane. Agora, a vítima que levou sete pontos na cabeça por conta da agressão disse sentir medo de sair de casa e que está traumatizada

Ao DIA, o Professor Josemar informou que ele e sua equipe estão dando todo o apoio à vítima. Em suas redes sociais, o candidato também disse que vai acionar a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ) para ajudar no caso. "Não vamos aceitar que essa agressão fique impune (...) É inadmissível que nossa vida democrática esteja contaminada por esses bandidos hipócritas. Se acha valente o suficiente para agredir covardemente uma menina de 19, terá que ser valente para aguentar as consequências desse crime!"

Nas redes sociais de Robson, que após toda a repercussão do caso privou o perfil, exibia uma foto em apoio ao candidato à reeleição presidencial, Jair Bolsonaro.

O caso

Esther de Oliveira, irmã da jovem Stefane de Oliveira Laudano, relatou que após o ocorrido a vítima está sentindo bastante dor e está sob supervisão em casa. Ela lembra ainda que estava conversando com sua irmã sobre política na rua, quando um homem desconhecido começou a xingá-las. Em determinado momento, ele voltou com um pedaço de madeira para agredi-la, mas Stefane entrou na sua frente para defendê-la. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Municipal da Japuíba, onde foi atendida.

O agressor atingiu uma veia da cabeça de Stefane. De acordo com Esther, apesar das dores, a jovem passa bem e já está em casa.

A reportagem tenta contato com Robson Dekkers.