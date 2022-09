PMs realizam patrulhamento nos morros do Fubá e Campinho, além de nas favelas da Caixa D'Água e Saçu - Divulgação/Polícia Militar

Rio - Após uma semana de intensos confrontos, a Polícia Militar mantém, neste domingo (25), o reforço no patrulhamento dos morros do Dezoito, Fubá e Campinho, Caixa D'Água e Saçu, todos na Zona Norte do Rio. Na região, grupos de criminosos rivais travaram uma guerra pelo controle total do Morro do Fubá, entre os bairros de Cascudura e Campinho, que atualmente tem sua parte alta dominada pelo Comando Vermelho e a baixa pela milícia do Tico e Teco.

Na manhã de hoje, o Batalhão de Ações Com Cães (BAC) reforça o policiamento no Morro do Dezoito, onde, até o momento, não há registro de prisões, apreensões ou novos confrontos. Já o 9º BPM (Rocha Miranda) realiza patrulhamento nos morros do Fubá, Campinho, Caixa D'Água e do Saçu. Não há informações sobre troca de tiros, presos ou material ilícito encontrado.

A ação foi realizada por conta da tentativa de criminosos do Morro do Dezoito tomarem o Morro do Fubá. Ao longo de toda a semana, foram registrados confrontos na comunidade, que está ocupada pela Polícia Militar desde a morte do turista americano Trey Thomas Joseph Barber, 28, no início de agosto, vítima de uma bala perdida durante uma troca de tiros na região.



Os moradores da comunidade, que acabou sendo apelidada de "Fubaquistão", tiveram suas rotinas completamente afetadas pelos constantes confrontos entre os traficantes e os milicianos. Relatos dão conta de que, tanto quem vive no Morro, quanto nas ruas do entorno, fica impedido de sair para trabalhar ou estudar devido às intensas trocas de tiros. Serviços como transporte escolar, por aplicativo e fornecimento de internet também não querem mais atuar nos bairros próximos como Cascadura e Campinho.