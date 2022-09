Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada. - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 25/09/2022 11:23

Rio- Um homem morreu e outro ficou ferido, na noite de sábado (24), após sofrerem um ataque a tiros no Catumbi, no Centro do Rio. Segundo informações preliminares, um carro passou atirando perto de um ponto de mototáxi no bairro. A autoria e a motivação do crime, de acordo com a Polícia Militar, ainda são desconhecidas.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 19h14 e constatou uma morte no local. A segunda vítima foi encaminhada para o Hospital Souza Aguiar e, até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde. Os dois homens não foram identificados. Equipes do 4° BPM (São Cristóvão) isolaram a área e a Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada.