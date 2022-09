A programação do Cerrado no Jardim Botânico do Rio começa neste domingo (25) - Divulgação

A programação do Cerrado no Jardim Botânico do Rio começa neste domingo (25)Divulgação

Publicado 25/09/2022 15:22

Rio- No mês em que se comemora o Dia do Cerrado (11/9), o Jardim Botânico do Rio de Janeiro promove uma semana com atividades para divulgar conhecimento sobre o bioma e contribuir para a conscientização sobre a importância de sua preservação para o país. Os visitantes do JBRJ poderão, a partir deste domingo (25), aproveitar uma programação com jogos, oficinas e visitas guiadas, entre outras atrações. O encerramento será com uma palestra live sobre a flora do Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, com o professor Flávio França, da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).



O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil e da América do Sul. Aproximadamente 13.500 espécies vegetais se encontram nesse bioma, das quais cerca de 4.600 são endêmicas, ou seja, só ocorrem nele. Por causa de toda essa diversidade, o Cerrado é considerado como a savana mais rica do mundo. Também é um dos biomas brasileiros que mais sofreram com a ocupação humana, ficando atrás apenas da Mata Atlântica, e é classificado como um hotspot de biodiversidade, ou seja, uma reserva da biodiversidade que pode estar ameaçada de destruição.

Recreação e cardápio – A programação do Cerrado no Jardim Botânico do Rio começa neste domingo (25), quando as crianças vão se divertir com a equipe do “Fabulosos, brincadeiras, arte e cultura”, tematizando o bioma em músicas, brincadeiras, contação de histórias, desenho e pintura livre e oficina de massinha de farinha, das 10h às 12h, no Gramado do Lago das Tartarugas. É só chegar e participar. Também a partir de domingo, o restaurante Green Garden serve o cardápio especial: risoto cerratinga, feito com lascas de bacalhau ao vinho verde com pequi e crocante de banana da terra.



Oficinas – Na segunda-feira (26), o Centro de Responsabilidade Socioambiental (CRS) do JBRJ oferecerá cinco oficinas que abordarão usos sustentáveis e valorização de espécies do Cerrado em seus aspectos social, econômico e ambiental.



Na oficina “Na janela do Cerrado”, serão apresentadas espécies de plantas do bioma e suas interações com o homem. A oficina “Jardins do Cerrado” fará plantio de espécies do bioma. “Óleos fixos do Cerrado” apresentará óleos extraídos de espécies do Cerrado e sua importância socioeconômica. “Cerrado no prato” é uma oficina de preparação de alimentos com duas espécies do bioma, cumuru e baru. E, em “Caminhos do Cerrado”, serão apresentados aspectos da flora do bioma e suas espécies em uma caminhada no Jardim Botânico. Para participar é preciso se inscrever no CRS, pelo telefone (21) 2018-9463.



Educativo - Ao ar livre, no Gramado do Lago das Tartarugas, a garotada poderá se divertir e aprender com os jogos preparados pela equipe do Serviço de Educação Ambiental, nos dias 29 e 30/9 (quinta e sexta). Estão programados um quiz com perguntas sobre o romance Grande Sertão: Veredas, que retrata a paisagem espetacular do Cerrado, e um jogo da memória com espécies do bioma. No fim, haverá distribuição de uma cartilha educativa sobre a flora do sertão e degustação de suco e docinho regional. As atividades serão oferecidas das 9h30 às 16h e, para participar, é só chegar.



Na sexta-feira (30), também tem visita guiada pela Trilha do Cerrado no arboreto, com o pesquisador e coordenador da Coleção Viva do JBRJ, Marcus Nadruz, com saída às 10h30. Para participar é preciso se inscrever no Centro de Visitantes, pelo email cvis@jbrj.gov.br ou pelos telefones (21) 3874-1808 e (21) 3874-1214.



Botânica com literatura - A flora de “Grande Sertão: Veredas”, de Guimarães Rosa, uma das mais importantes obras da literatura brasileira, é o tema da palestra online que o professor Flávio França (UEFS) dará no sábado (1/10), às 17h, pelo canal do Jardim Botânico do Rio de Janeiro no YouTube. Flávio França tem licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas pela UnB, mestrado em Botânica pela UFPR e doutorado em Ciências Biológicas (Botânica) pela USP. Também é graduado em Letras pela UNIASSELVI e especialista e mestre em Estudos Literários pela UEFS. Doutorando no programa de pós-graduação em estudos linguísticos (PPGEL-UEFS), estuda aspectos botânicos de obras literárias.

A Semana do Cerrado faz parte do programa JBRJ Nacional – Biomas, que tem por objetivo contribuir para a preservação dos biomas brasileiros por meio da conscientização ambiental, divulgação e disseminação do conhecimento.

As atividades serão gratuitas, com exceção daquelas do restaurante, havendo apenas cobrança de ingresso para entrada no arboreto. Os ingressos podem ser comprados na bilheteria ou pelo site jbrj.eleventickets.com



Valor da entrada no JBRJ

Visitantes residentes na Área Metropolitana do Rio de Janeiro: R$ 17,00

Visitantes residentes no Brasil: R$ 27,00

Visitantes estrangeiros Mercosul: R$ 50,00

Visitantes estrangeiros: R$ 67,00

Crianças de até 5 anos têm gratuidade. Pessoas com mais de 60 anos, com deficiência, estudantes, entre outros, pagam meia entrada.