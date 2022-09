Túnel da Grota Funda é interditado devido a incêndio em carro - Divulgação

Publicado 25/09/2022 19:39

Rio - O Túnel da Grota Funda, na Zona Oeste do Rio, foi interditado no sentido Santa Cruz, por volta das 17h50 deste domingo (25), devido a um carro que pegou fogo na via. De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, o fluxo foi desviado para a Serra da Grota Funda.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados e já controlaram o fogo no local. No entanto, o túnel ainda não foi reaberto.



Também neste domingo, o Túnel Santa Bárbara foi fechado para retirada de duas motos que se envolveram em um acidente na pista sentido Centro. O local foi reaberto por volta das 18h e o trânsito apresenta boas condições. Com isso, a via volta a ser a melhor alternativa para quem se desloca da Zona Sul para o Centro.