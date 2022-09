Segundo a SuperVia, a ocorrência foi registrada às 7h15 de hoje e o balão foi retirado pela equipe de manutenção por volta das 8h40 - Reprodução

Publicado 25/09/2022 15:56 | Atualizado 25/09/2022 16:20

Rio - Um balão caiu nos trilhos da SuperVia na Estação Central do Brasil, na manhã deste domingo (25). Imagens gravadas por um passageiro que aguardava o trem mostram o tamanho do balão, que ainda continha uma grande bandeira.

Um balão caiu na Estação Central do Brasil na manhã deste domingo (25).#ODia pic.twitter.com/VJnCmBI87F — Jornal O Dia (@jornalodia) September 25, 2022

Segundo a SuperVia, a ocorrência foi registrada às 7h15 de hoje e o balão foi retirado pela equipe de manutenção por volta das 8h40. Durante esse período, o embarque e desembarque dos trens do ramal Santa Cruz foram transferidos da plataforma 2 para a plataforma 6.Não houve interrupção da circulação ou acréscimo no intervalo de nenhum ramal. Os passageiros foram avisados por meio do sistema de áudio da estação.