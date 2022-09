Melania Luz - Reprodução

Publicado 26/09/2022 10:00

Rio - O atletismo feminino brasileiro tem um histórico de superação inigualável em relação a qualquer outro esporte. Pouco se conhece sobre as vitórias alcançadas pelas primeiras atletas a se aventurarem na modalidade e muito menos a trajetória por trás de suas conquistas. Uma sinopse da vida de cada uma delas e a exposição de objetos originais por elas utilizados estarão expostos na mostra "As Primeiras Damas do Atletismo Brasileiro" , a partir de 1º de outubro, no Espaço Cultural Correio Niterói.

Complementando essa homenagem, os visitantes poderão conhecer materiais de competição e de cobertura de mídia, fotos e os principais resultados das carreiras de cada uma delas, em nível internacional. As homenageadas são Melania Luz, Erica Lopes, Silvina Pereira das Graças Silva, Conceição Geremias e Eleonora Mendonça. Essa última, além de atleta, se tornou ativista pelos direitos de suas iguais. Entre outras inciativas, criou o Instituto Eleonora Mendonça e criou um grupo que leva o nome da exposição, com o objetivo de resgatar essa lacuna na história dessas atletas.

Segundo Victor Melo, pesquisador de história e estudos culturais do esporte na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), “tanto o esporte quanto a arte são experiências estéticas, ou seja, experiências que mobilizam os órgãos dos sentidos”. Nesse sentido, a exposição apresentará também obras produzidas por artistas visuais, a maior parte delas especialmente para a mostra, com temas ligados às diversas modalidades do atletismo e telas das Primeiras Damas.

A história dessas atletas é a história do país e do esporte brasileiro em particular, cujas trajetórias são um estudo sócio-cultural e racial, pois a grande maioria delas, por serem negras, sofreram discriminações que impactaram em suas performances e no avanço de suas carreiras.

As estrelas da mostra

Eleonora Mendonça - Primeira atleta brasileira a participar de uma maratona olímpica, em 1984, em Los Angeles. Foi recordista brasileira em todas as distâncias, de 1.500m aos 42 km. Organizou as primeiras corridas de rua e a primeira corrida feminina na América Latina. Liderou um movimento de igualdade no esporte. Após 14 anos, em 1976, Eleonora Mendonça colocou um atleta brasileiro de volta ao pódio da São Silvestre, ao terminar a corrida em 5º lugar.

Melania Luz - Foi a primeira atleta negra brasileira a participar nos Jogos Olímpicos de Londres, em 1948. Participou de seis Campeonatos Sul Americanos de 1947 a 1958, tendo subido ao pódio em seis eventos. Foi recordista Sul Americana. Em 2022, ela recebeu a indicação para integrar o Hall da Fama do Comitê Olímpico Brasileiro.

Erica Lopes Silva - Conhecida como Gazela Negra ao dominar os eventos de velocidade, foi recordista Sul Americana em 1963 nos 100m, 200m e nos 4x100m. Inclusive, está na Calçada da Fama do Clube de Regatas do Flamengo. Participou dos Jogos Pan Americanos de 1963, realizados em São Paulo, conquistando a medalha de bronze nos 4x100m. Ela venceu várias vezes o Troféu Brasil, como atleta e como técnica.

Silvina Pereira - Estabeleceu sete recordes sul-americanos nas três edições que participou: os 100m (3), 200m (2), revezamento 4X100m (1) e no salto em distância (1). Foi a primeira brasileira a saltar acima de 6m no salto em distância. Nos Jogos Pan Americanos de 1971, foi medalha de prata no salto em distância e foi quarta colocada nos 100m, estabelecendo o recorde brasileiro. Nos Jogos de 1975, foi medalha de bronze nos 200m e quarta no salto em distância.

Conceição Geremias - A atleta mais condecorada e de maior participação nos Campeonatos Sul Americanos, Jogos Pan Americanos e Jogos Olímpicos. Ao longo dos 25 anos de carreira (1972 a 1995) na categoria juvenil e aberta (adulto) foi campeã mundial, campeã e recordista nos Campeonatos Sul Americanos e campeã nos Jogos Pan Americanos. Versátil, ela competiu nos seguintes eventos: 100m, 200m, 400m e 400 metros com barreira; revezamento 4x100m e 4x400m; salto em distância; salto em altura; salto triplo; salto com vara; pentatlo; e heptatlo, obtendo pódio em todos.

SERVIÇO

As Primeiras Damas do Atletismo Brasileiro

Abertura: 1º de outubro.

Até 12 de novembro.

Espaço Cultural Correios Niterói - Av. Visconde de Rio Branco, 481 - Centro de Niterói.

De segunda a sexta, das 11h às 18h e sábado, das 13h às 17h.

Grátis.

Saiba mais em www.institutoeleonoramendonca.org.br.